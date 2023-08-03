Эксперт оценил виртуальную карту для россиян для оплаты покупок в Турции

С функциональной точки зрения приложение Letim, с помощью которого можно оформить виртуальную турецкую карту системы Troy, — неплохой продукт для туристов, считает председатель совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) Виктор Достов. Об этом он рассказал «Известиям» 3 августа.

Ранее в этот день газета «Коммерсант» сообщила о появлении такого приложения в App Store и Google Play. На самом сайте приложения говорится, что с Letim пользователь может пополнить оформленную виртуальную карту, используя свой банковский счет, после чего может с помощью QR-кода оплачивать товары в физических магазинах Турции и снимать деньги в банкоматах.

«Платформа дает довольно мало подробностей, скорее всего, клиенту открывается локальная виртуальная карта Troy со всем платежным функционалом. Идентификация происходит удаленно, что для большинства стран вокруг России является нормой», — отметил Достов.

Конвертация рубль/турецкая лира проводится через оператора платформы по договорам с российским банком, добавил эксперт.

«Такой продукт будет во многих отношениях удобно дополнять наличные платежи, разумеется, если он будет удобным, надежным и давать хороший курс обмена», — заключил Достов.

Еще в октябре прошлого года турецкое издание Aydınlık со ссылкой на источники сообщало, что Москва и Анкара рассматривают возможность использования турецкой платежной системы Troy. Тогда же, 5 октября, гендиректор платежного сервиса Vepay Георгий Никонов сказал «Известиям», что, так как Турция — очень популярная для отдыха у россиян страна, любой платежный инструмент, позволяющий убрать из оборота наличные, будет принят и используем. Он подчеркнул, что всё зависит от простоты оформления туристами такой карты. При этом барьер может возникнуть в случае, если потребуются непривычные документы и процедуры, добавил Никонов.