В АКОРТ оценили решение производителя Jacobs вывести с рынка РФ западные бренды

В России конкуренты компании JDE Peet’s (выпускает кофе Jacobs, L'Or, Tassimo), если захотят претендовать на место «отозванных» нидерландским производителем брендов, могут усилить продвижение своих товаров. Об этом рассказал «Известиям» 3 августа председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

«Для рынка кофе и чая в России характерен высокий уровень конкурентности. Дистрибуторы JDE Peet’s будут заинтересованы в поддержании максимально полного ассортимента своей продукции. Конкуренты, если они захотят претендовать на место «отозванных» брендов, могут усилить продвижение своих марок и продуктов», — сказал он.

Председатель президиума АКОРТ отметил, что рынок пищевой продукции в 2022 году в стране уже демонстрировал, как происходит замещение брендов. По его словам, особенно ярко это наблюдалось на примере сладких напитков.

«Если покупатель видит тот же товар, но с новым торговым наименованием, то чаще всего он не меняет свой выбор. Если какая-то продукция выбывает из оборота, то покупатели переключаются на доступную им альтернативу», — заключил Караваев.

Ранее в этот день стало известно, что JDE Peet's решила прекратит в России продажу продукции под международными брендами до конца года. Планируется оставить только локальные марки.

16 июня президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме рассказал, что многие иностранные бренды производят свою продукцию на мощностях на территории России, поэтому выпуск товаров «с уходом владельцев торговых марок не прекратится, только логотип меняется».

Еще в декабре 2022-го в АКОРТ рассказали «Известиям», что продуктовая торговля в России заменила на полке каждый седьмой бренд после ухода иностранных корпораций. Как уточнялось, больше всего наименований обновилось в категориях газированных напитков, бытовой химии, готовых завтраков, макаронных и кондитерских изделий.

Некоторые зарубежные компании с февраля 2022-го приостановили деятельность в РФ, прекратили поставки своей продукции или сообщили о передаче активов на фоне геополитической обстановки и введенных антироссийских санкций.