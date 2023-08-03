Реклама
Прямой эфир
Армия
Минобороны сообщило о пресечении попытки ВСУ совершить теракт беспилотниками
Происшествия
Число погибших при крушении Ми-8 на Алтае увеличилось до шести
Мир
Замначальника генштаба ВС Ирана планирует в августе посетить Россию
Мир
Марочко заявил о минировании ВСУ своих путей отхода на краснолиманском участке
Наука и техника
Китайская ракета-носитель «Чанчжэн-4C» успешно вывела на орбиту метеоспутник
Мир
Польский журналист упрекнул Варшаву за унижения перед Киевом
Мир
Китай призвал НАТО отказаться от расширения на восток
Экономика
Поставщики оливкового масла уведомили о росте цен на продукцию на 50%
Наука и техника
Россия 11 августа запустит первую за почти 50 лет станцию «Луна-25»
Мир
На ракетной базе на Тайване произошло возгорание
Мир
Блинкен заявил о намерении добиваться возвращения власти правительству Нигера
Мир
На Украине заявили об отсутствии графика наступления
Армия
Экипажи Су-25СМ уничтожили минометные расчеты ВСУ
Сюжет:

Производитель кофе Jacobs выведет с рынка РФ международные бренды

0
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Голландская компания JDE Peet’s, производящая кофе и чай брендов Jacobs, L'Or, Tassimo, Douwe Egberts, Pickwick и Senseo, прекратит их продажу в России до конца года, оставив только локальные марки. Об этом в среду, 2 августа, сообщается в финансовом отчете компании за I полугодие.

«С начала конфликта [на Украине] JDE Peet's стремилась к тому, чтобы ее бизнес в России в максимально возможной степени функционировал как самостоятельный. Теперь компания сделала следующий шаг, перейдя к локальному портфелю брендов, что привело к денежному обесценению бренда Jacobs в размере €185 млн в I полугодии 2023 года», — указано в документе.

Отмечается, что во II полугодии текущего года локализация приведет к значительному снижению вклада России.

По словам генерального директора JDE Peet’s Фабьена Саймона, которые также приводятся в отчете, за первые шесть месяцев текущего года компания инициировала переход от многоканальной организации в Европе к локальному сегменту в РФ.

Ушли в молоко: Danone планирует вывести с рынка РФ часть брендов
Какие альтернативы глобальным именам рассматривает производитель

Ранее, 31 июля, Нидерландский пивоваренный концерн Heineken по итогам первой половины 2023 года оценил свои издержки от обесценения российских активов в €201 млн. Компания заявила, что не получает никакой финансовой выгоды от текущей деятельности в РФ. В середине апреля Heineken подала заявку на продажу российских активов.

В августе прошлого года сообщалось, что пивоваренный концерн намерен достичь соглашения о продаже бизнеса в России в 2022 году. О намерении продать бизнес в РФ компания Heineken заявила 28 марта.

Часть иностранных компаний начала приостанавливать сотрудничество с Россией на фоне санкций стран Запада, которые были введены после того, как 24 февраля 2022 года Москва начала операцию по защите мирного населения в Донбассе.

Таким образом, с российского рынка ушли сеть кофеен Starbucks, рестораны McDonald's, бренды Mars, Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, компания IKEA и другие. Между тем бренды KFC, Pizza Hut и Taco Bell приостановили инвестиции и развитие в России. Позднее некоторые них вернулись в РФ под другими названиями.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023