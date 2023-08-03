Производитель кофе Jacobs выведет с рынка РФ международные бренды

Голландская компания JDE Peet’s, производящая кофе и чай брендов Jacobs, L'Or, Tassimo, Douwe Egberts, Pickwick и Senseo, прекратит их продажу в России до конца года, оставив только локальные марки. Об этом в среду, 2 августа, сообщается в финансовом отчете компании за I полугодие.

«С начала конфликта [на Украине] JDE Peet's стремилась к тому, чтобы ее бизнес в России в максимально возможной степени функционировал как самостоятельный. Теперь компания сделала следующий шаг, перейдя к локальному портфелю брендов, что привело к денежному обесценению бренда Jacobs в размере €185 млн в I полугодии 2023 года», — указано в документе.

Отмечается, что во II полугодии текущего года локализация приведет к значительному снижению вклада России.

По словам генерального директора JDE Peet’s Фабьена Саймона, которые также приводятся в отчете, за первые шесть месяцев текущего года компания инициировала переход от многоканальной организации в Европе к локальному сегменту в РФ.

Ранее, 31 июля, Нидерландский пивоваренный концерн Heineken по итогам первой половины 2023 года оценил свои издержки от обесценения российских активов в €201 млн. Компания заявила, что не получает никакой финансовой выгоды от текущей деятельности в РФ. В середине апреля Heineken подала заявку на продажу российских активов.

В августе прошлого года сообщалось, что пивоваренный концерн намерен достичь соглашения о продаже бизнеса в России в 2022 году. О намерении продать бизнес в РФ компания Heineken заявила 28 марта.

Часть иностранных компаний начала приостанавливать сотрудничество с Россией на фоне санкций стран Запада, которые были введены после того, как 24 февраля 2022 года Москва начала операцию по защите мирного населения в Донбассе.

Таким образом, с российского рынка ушли сеть кофеен Starbucks, рестораны McDonald's, бренды Mars, Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, компания IKEA и другие. Между тем бренды KFC, Pizza Hut и Taco Bell приостановили инвестиции и развитие в России. Позднее некоторые них вернулись в РФ под другими названиями.