Heineken намерен продать бизнес в России до конца года

Нидерландский пивоваренный концерн Heineken намерен достичь соглашения о продаже бизнеса в России в 2022 году. Об этом говорится в отчете компании, опубликованном 1 августа.

Heineken оценил стоимость своих активов в России в €475 млн. Чистая прибыль компании с апреля по июнь 2022 года составила €1,27 млрд по сравнению с €1,03 млрд за аналогичный период прошлого года. Выручка концерна выросла с €10,01 млрд до €13,49 млрд.

О намерении продать бизнес в РФ Heineken заявил 28 марта.

До этого, 9 марта, стало известно, что нидерландская Heineken, второй по величине производитель пива в мире, прекратит выпускать и продавать свой флагманский бренд в России. Производитель отмечал, что решение приняли в связи с развитием ситуации вокруг Украины. Это означает, что компания не будет получать деньги, роялти и дивиденды от своего российского подразделения.

Концерн Heineken работал на российском рынке с февраля 2002 года. Первая пивоварня была приобретена в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день компании принадлежит семь пивоварен на территории РФ.