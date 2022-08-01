Реклама
Прямой эфир
Мир
Киев сообщил о получении немецких РСЗО Mars 2
Общество
Мошенники начали использовать для автоподстав праворульные машины
Мир
В кабмине ФРГ отказались назвать местоположение турбины Siemens
Мир
Президент Болгарии назначил досрочные выборы после роспуска парламента
Мир
Закупочная стоимость газа для Молдавии вырастет почти в полтора раза
Авто
Бетоновозам на базе «КамАЗов» увеличат коррозионную стойкость
Мир
Нефтесервисная компания Baker Hughes заявила об уходе из России
Мир
Байден заявил о готовности США обсуждать с Россией контроль над вооружениями
Мир
В Латвии заявили об отсутствии поставок газа из России с 30 июля
Мир
Суд ДНР рассмотрит уголовное дело еще пятерых иностранных наемников
Экономика
Путин заявил об отказе России работать с недружественными странами себе в убыток
Экономика
Эксперты заявили о полном сокращении премиум-сегмента ювелирного рынка в России

Heineken намерен продать бизнес в России до конца года

0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Нидерландский пивоваренный концерн Heineken намерен достичь соглашения о продаже бизнеса в России в 2022 году. Об этом говорится в отчете компании, опубликованном 1 августа.

Хроника исхода: что будет с сотрудниками компаний, приостановивших бизнес
На паузу решили встать крупные производители одежды и напитков, автокомпании и сети ресторанов

Heineken оценил стоимость своих активов в России в €475 млн. Чистая прибыль компании с апреля по июнь 2022 года составила €1,27 млрд по сравнению с €1,03 млрд за аналогичный период прошлого года. Выручка концерна выросла с €10,01 млрд до €13,49 млрд.

О намерении продать бизнес в РФ Heineken заявил 28 марта.

До этого, 9 марта, стало известно, что нидерландская Heineken, второй по величине производитель пива в мире, прекратит выпускать и продавать свой флагманский бренд в России. Производитель отмечал, что решение приняли в связи с развитием ситуации вокруг Украины. Это означает, что компания не будет получать деньги, роялти и дивиденды от своего российского подразделения.

Концерн Heineken работал на российском рынке с февраля 2002 года. Первая пивоварня была приобретена в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день компании принадлежит семь пивоварен на территории РФ.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022