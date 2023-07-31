Издержки Heineken от обесценения российских активов превысили €200 млн

Нидерландский пивоваренный концерн Heineken по итогам I полугодия 2023 года оценил свои издержки от обесценения российских активов в €201 млн.

«Мы не получаем никакой финансовой выгоды от текущей деятельности (в РФ. — Ред.), не получим прибыль от продажи бизнеса и понесли издержки от обесценения на сегодняшний день в размере €201 млн (€88 млн евро в декабре 2022 года и €113 млн в июне 2023 года)», — указано в отчете, опубликованном 31 июля на сайте концерна.

При этом Heineken подчеркнул, что он полностью привержен своему решению о выходе из России, хотя точные сроки пока не могут быть названы.

Ранее, 19 июля, Heineken подал заявку на продажу российских активов. В компании также отметили, что мировые продажи в I квартале 2023 года уменьшились на 3,4% в связи с уходом из России.

Ранее в августе сообщалось, что нидерландский пивоваренный концерн Heineken намерен достичь соглашения о продаже бизнеса в России в 2022 году. О намерении продать бизнес в РФ Heineken заявил 28 марта.

Некоторые иностранные компании начали приостанавливать сотрудничество с Россией на фоне санкций стран Запада, которые были введены после того, как 24 февраля 2022 года Москва начала операцию по защите мирного населения в Донбассе.

Так, с российского рынка ушли сеть кофеен Starbucks, рестораны McDonald's, бренды Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Mars, шведская компания IKEA и другие. Американская корпорация Yum! Brands, работающая в сфере общепита и владеющая брендами KFC, Pizza Hut и Taco Bell, приостановила инвестиции и развитие в России.

Позднее часть компаний вернулась в РФ под другими названиями.