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Отечественные производители продуктов заняли место ушедших корпораций

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Продуктовая торговля в России заменила на полке каждый седьмой бренд после ухода иностранных корпораций. Об этом «Известиям» 19 декабря рассказали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

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Больше всего наименований обновились в категориях газированных напитков, бытовой химии и готовых завтраков, а также макаронных и кондитерских изделий. Марки ушедших производителей ритейлеры меняли, как правило, на отечественные.

В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) аналогичную тенденцию фиксируют и в непродуктовом секторе. По мнению экспертов, перед российскими ритейлерами и производителями стоит непростая задача продвижения отечественных продуктов под торговыми марками, которые не знакомы потребителям.

По итогам 2022 года, общий уровень ротации брендов в торговых сетях составит примерно 15–16%, рассказал «Известиям» председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев.

Пока сокращение международных марок на полках сложно назвать массовым, добавил он. Многие производители, особенно локализованные в России, всё же продолжают работать на рынке.

«Если говорить о производителях, которые пришли на замену ушедшим брендам, то это прежде всего те, кто смог оперативно произвести корректировку своих бизнес-процессов: замену ингредиентов, упаковки, адаптироваться под все сложности. Это и локальные предприятия, и крупные игроки», — рассказал «Известиям» зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Познали в еде: торговля заменила каждый седьмой западный бренд на полке

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