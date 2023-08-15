Действующее юрлицо: в новых регионах в этом году открылось 2,2 тыс. компаний

За семь месяцев 2023 года в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях было создано 2,2 тыс. юридических лиц (ЮЛ). Такие данные приводятся в августовской статистике ФНС, которую изучили «Известия». В целом в этих субъектах уже зарегистрировано 34,5 тыс. компаний, большинство — в ДНР и ЛНР . Если учитывать и юрлиц, и ИП, то цифры еще более внушительные — свыше 110 тыс. Основные сферы деятельности предприятий — торговля, перевозки и сельское хозяйство. Эксперты считают, что новые регионы привлекают бизнес льготными условиями, большим потенциалом и сравнительно невысокой конкуренцией .

Новое и старое

В период с января по август 2023-го в Единый государственный реестр юрлиц (ЕГРЮЛ) были внесены записи о почти 3 тыс. компаний в новых регионах РФ (в статистике ФНС они обозначены как «юго-западные»). Из них 2,2 тыс. были созданы за эти семь месяцев .

Остальные 793 зарегистрированы «в установленных законодательством случаях (кроме создания и реорганизации)». В соответствии с приказом Минфина, в ЕГРЮЛ могут вноситься записи «о регистрации юридического лица на территории Республики Крым, города федерального значения Севастополя, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области или Херсонской области на день принятия в РФ», пояснила руководитель практики «Структурный и налоговый консалтинг» ЮК «Лемчик, Крупский и партнеры» Людмила Круглова. То есть эти компании существовали и ранее, но не относились к российской юрисдикции .

Прекратили деятельность в этих регионах всего 26 предприятий.

Открытие магазина самообслуживания в Макеевке Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

Всего же в новых субъектах к 1 августа 2023-го действовало 34,5 тыс. юрлиц — 2,2 тыс. из них были созданы с момента вхождения регионов в состав РФ в 2022 году. Как сообщала ФНС в декабре, налоговые органы самостоятельно перенесли в реестр сведения более чем о 30 тыс. компаний.

Большинство предприятий находятся в Донецкой (18,7 тыс.) и Луганской (10,7 тыс.) народных республиках . При этом в 2023-м новые компании создавались в основном в Запорожской области (753) и ДНР (633), следует из статистики налоговой на 1 июля 2023-го.

В целом на территории России на 1 августа было зарегистрировано 3,2 млн юрлиц . Всего за семь месяцев реестр пополнился 148,8 тыс. компаний.

— По данным ФНС, за первое полугодие 2023-го на территории юго-западных регионов было зарегистрировано около 50 тыс. налогоплательщиков (с учетом юрлиц и ИП . — «Известия»). По итогам 2023-го общее количество новых плательщиков может достичь 100 тыс., — считает председатель донецкого регионального отделения «Деловой России» Геннадий Гальчук.

Колбасный цех на Бердянском мясокомбинате Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

В новых регионах зарегистрировано уже более 110 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей , об этом в июле говорил заместитель руководителя ФНС России Константин Чекмышев.

Потенциал сектора малого и среднего предпринимательства в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях составляет около 170 тыс. компаний, писали в апреле «Известия». Такую оценку дали представители новых российских регионов на встрече с ведомствами.

Основные виды деятельности предприятий в этих субъектах — это розничная и оптовая торговля, транспортные перевозки, бытовые услуги, операции с недвижимым имуществом, сельское хозяйство, обрабатывающие производства , рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

— Сегодня, несмотря на все риски, многие компании продолжают работу по расширению производства. Восстанавливается деятельность малых и средних предпринимателей из сферы легкой промышленности (швейные, обувные), а также из пищевой и перерабатывающей отраслей . Особо активно развивается строительная сфера, — поделилась председатель луганского регионального отделения «Деловой России» Зинаида Наден.

Местные фермеры продают урожай черешни на рынке в Запорожской области Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

До конца 2050 года в новых регионах действует свободная экономическая зона (СЭЗ). Ее участники получают преференции: ставка налога на прибыль там — 0–13,5% вместо 20%, страховые взносы — 7,6% вместо 30%, имущественный сбор — 0% вместо 2,2%, земельный налог — 0% вместо 1,5%, добавил Геннадий Гальчук. Он отметил: также у предпринимателей в СЭЗ есть право на особый порядок предоставления земельных участков в аренду, упрощение согласовательных процедур в градостроительной деятельности и льготное кредитование.

«Известия» направили запрос в Минэк, ФНС, правительства ДНР и ЛНР, а также в администрации Херсонской и Запорожской областей.

Временные трудности

С 1 января 2023 года все организации в новых регионах обязаны соблюдать нормы налогового законодательства РФ , подчеркнула член Ассоциации юристов России Виктория Тютюнникова. По ее словам, компании, сведения о которых уже имелись в реестрах этих субъектов, были автоматически перенесены в ЕГРЮЛ . При этом предприятия должны привести свои документы в соответствие с законами РФ до конца 2023-го (для ДНР и ЛНР) или до июля 2024-го (для Херсонской и Запорожской областей).

Сотрудницы мелитопольской швейной фабрики «Элегант» Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Те юрлица, данных о которых нет в реестрах новых субъектов, должны подать заявление на внесение в ЕГРЮЛ : предприниматели из ДНР и ЛНР могли это сделать до конца июня 2023-го, для бизнеса из двух других регионов установлена дата до конца этого года, продолжила юрист. В эти же сроки компании могут приобрести статус филиала иностранного ЮЛ, иначе их деятельность в РФ будет запрещена, объяснила она.

Темпы регистрации юрлиц в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях на фоне всей территории РФ можно оценить как высокие , считает доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Юрий Саранчук. Направление может быть привлекательно, поскольку это и значительные трудовые ресурсы, рабочие места, широкое поле для развития конкуренции . Кроме того, юго-западные субъекты — это свободная экономическая зона, добавил он.

Обстановка в этих регионах характеризуется переходным периодом, а это — вопросы адаптации и бизнеса, и потребителя к новым государственным структурам, законодательству, выстраивание экономических связей. Большие задачи лежат в области восстановления инфраструктуры субъектов, продолжил эксперт. Он ожидает, что по итогам года на этих территориях может быть создано 4,5 тыс. новых юрлиц.

Работники хлебозавода в ДНР Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

— Скорее всего, правительство продолжит активно звать бизнес в новые регионы, в том числе за счет различных преференций. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области выглядят привлекательными для стартапов, поскольку у предпринимателей есть возможность ведения деятельности в условиях низкой конкуренции , — считает основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

Сегодня основные затруднения для бизнеса в новых субъектах — это инфраструктурные ограничения, продолжил эксперт. В первую очередь эти регионы нуждаются в предприятиях торговли и легкой промышленности. Однако эти проблемы временные, уверен он.