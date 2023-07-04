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Какие наши ягоды: в магазины поступила клубника из Херсонской и Запорожской областей

Какую еще плодово-овощную продукцию стоит ожидать потребителям
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Аграрии Запорожской и Херсонской областей начали поставлять ягоды и фрукты в центральноевропейскую часть РФ. Первые грузовики с клубникой отправили из Мелитополя в конце мая. Об этом «Известиям» рассказали в Минсельхозе. Продукция этих регионов уже находится в продаже в федеральных сетях. На очереди — урожай персиков, яблок, груш и слив, добавили в ведомстве. Их направят в Ростов-на-Дону, Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Тулу.

Старый новый урожай

С начала сбора нового урожая плодово-ягодной продукции аграрии Запорожской и Херсонской областей начали поставку ягод в регионы центральноевропейской части России, рассказали «Известиям» в Минсельхозе. Первые грузовики с клубникой отправили из Мелитополя 20 мая.

Учитывая плодородие почвы, обилие солнца и близость моря, ягоды и фрукты, выращенные в Запорожской и Херсонской областях, отличаются высоким качеством, насыщенным вкусом, сбалансированным содержанием сахара и кислот и в целом отличными потребительскими свойствами, — пояснили в министерстве. — Продукция из этих регионов сегодня представлена в крупнейших федеральных сетях страны.

Сбор клубники и черешни уже завершен, на очереди персики, яблоки, груши и сливы, добавили там. После уборки продукцию охладят, и в рефрижераторах она поступит в Ростов-на-Дону, Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Тулу.

клубника
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«Известия» направили запросы в правительства регионов.

За последние пять лет производство плодов и ягод в организованном секторе РФ выросло на 44%, а за 10 лет — в 2,5 раза, ранее сообщало министерство. По оценке Минсельхоза, в этом году урожай вырастет до 1,76 млн т, а к 2030 году в России будут выращивать 2,2 млн т плодово-ягодной продукции. Причем в 2023 году хозяйства используют до 80% отечественных саженцев. Их доля постоянно нарастает, например в прошлом году она составила 74%.

Пока в РФ один из основных производителей фруктов и ягод — Краснодарский край. На долю региона приходится 40% от всей выращенной в стране плодово-ягодной продукции. Ее используют не только для собственного потребления, но и поставляют в другие регионы.

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Как сообщали местные СМИ, по итогам 2022 года на Кубани садоводы собрали 600 тыс. т фруктов и ягод, что на 40% больше по сравнению с 2021-м. Изготовлением клубники в открытом грунте занимаются и в других южных областях, а также в Подмосковье.

Задел на будущее

Согласно действующей Доктрине продовольственной безопасности, Россия должна самостоятельно обеспечивать себя овощами, фруктами, ягодами и бахчевыми. Овощами и бахчевыми — не менее чем на 90%. Фруктами и ягодами — не менее чем на 60%.

Как ранее рассказывали «Известиям» производители, самообеспеченность яблоками сейчас составляет 50–60%, грушами — менее 10%. По косточковым ситуация разная: например, в случае со сливой эта доля приближается примерно к 40%, а с вишней, черешней, абрикосом и персиком — составляет меньше 10%. С ягодами аналогичное положение: самые массовые культуры в РФ в основном импортируют, это около 70–80%. До 30% приходится на местное производство, которое зависит от колебания рынка и объемов урожая.

Новые регионы — это плодородные орошаемые земли с развитой культурой производства плодоовощных культур, сказал «Известиям» исполнительный директор ассоциации производителей «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

Выращивание клубники в тепличном комбинате
Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

Ранее на этих территориях производили под 2 млн т бахчевых культур, — сказал он. — Мелитополь — столица черешни, в УССР производилось почти четверть всех фруктов и ягод. Восстановление агарного производства в новых регионах потенциально позволит нарастить внутреннее производство ягод, фруктов и овощей в РФ.

Источник «Известий» среди российских производителей отметил, что в ближайшее время продукция новых регионов значимо не скажется на объемах отечественного производства и продажах ягод — поставок для этой цели будет недостаточно.

Традиционно новые регионы РФ изготавливали продукцию высокого качества, речь идет об органических ягодах, которые импортировали в Западную Европу, часть из этого объема через Белоруссию попадала в Россию. Теперь качество продукции будет трудно сохранить на высоком уровне: у хозяйств есть сложности, например, с системой мелиорации, — заметил собеседник издания. — Пока же аграрии вывозят ягоды в первую очередь в южные области РФ. Причем их цены значимо ниже стоимости товаров в этих регионах, разница может доходить до 50%. Стоимость ягод в России существенно разнится, в зависимости от области она составляет от 100 до 600 рублей.

В Ассоциации компаний розничной торговли на запрос «Известий» не ответили. Редакция также направила вопросы в Союз независимых сетей России, который объединяет местные торговые компании.

Торговые сети готовы работать с небольшими объемами сезонной продукции, если ее упаковка соответствует внутренним правилам компании, уточнил «Известиям» глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. В случае с продукцией новых регионов вряд ли речь идет о ее продажах в крупной торговле, на отечественный рынок она пока не поступает в значимых объемах, которые могут закрыть системные поставки. Скорее, продукцию реализуют локальные региональные сети.

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