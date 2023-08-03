В Совфеде объяснили включение Норвегии в список недружественных стран

Решение правительства России признать Норвегию недружественной страной является обоснованным. Об этом первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил в четверг, 3 августа. Сенатор связал такую меру с действиями Осло в отношении российских граждан и дипломатов.

«Норвегия — это одна из стран-основательниц НАТО, то есть она с самого начала вошла в этот блок, когда он был организован. Норвегия постоянно участвует во всех враждебных акциях, которые проводит НАТО против России, в том числе в высылке наших дипломатов совершенно необоснованной, в ограничениях на въезд для российских граждан в страну», — сказал он в беседе с Lenta.Ru.

При этом Джабаров не исключил в будущем снятие с Норвегии статуса недружественной России страны.

Он выразил надежду, что рано или поздно норвежцы поменяют свое отношение к России, а также к российским дипломатам и гражданам. Тогда исключение Норвегии из числа недружественных стран вполне вероятно.

«А пока решение правительства правильное», — заключил сенатор.

Ранее в этот день правительство РФ включило Норвегию в перечень стран, совершающих недружественные действия в отношении российских дипломатических и консульских представительств, передает RT.

Распоряжение принято для реализации указа президента России, который предполагает ограничение вплоть до полного запрета для недружественных стран нанимать персонал для консульских и дипломатических учреждений из числа лиц, находящихся на территории России, уточняет телеканал «Звезда».

Из распоряжения следует, что за Норвегией закреплен лимит в 27 человек, сообщает телеканал «360».

Как отмечается в сообщении, данный перечень не окончательный, он может расширяться с учетом продолжающихся враждебных действий иностранных государств против РФ.

Ранее, в мае 2021 года, ограничения были введены в отношении дипмиссий США и Чехии, а в июле 2022 года — в отношении дипмиссий Греции, Дании, Словении, Хорватии и Словакии, сообщается на сайте kp.ru.

В июле 2022 года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что попадание в список влечет для вышеуказанных стран понижение уровня контактов и ограничения на набор персонала для консульских и дипломатических учреждений.