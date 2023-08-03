Правительство РФ включило Норвегию в перечень недружественных стран

Норвегия включена в перечень стран, совершающих недружественные действия в отношении российских дипломатических и консульских представительств, соответствующий документ опубликован 3 августа на сайте правительства РФ.

«Распоряжение принято для реализации Указа президента от 23 апреля 2021 года № 243 «О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств», — сказано в сообщении.

Данный указ предполагает ограничение вплоть до полного запрета для недружественных стран нанимать персонал для консульских и дипломатических учреждений из числа лиц, находящихся на территории России.

Из распоряжения следует, что за Норвегией закреплен лимит в 27 человек.

Как отмечается в сообщении, данный перечень не окончательный, он может расширяться с учетом продолжающихся враждебных действий иностранных государств против РФ.

Ранее, в мае 2021 года, ограничения были введены в отношении дипмиссий США и Чехии, а в июле 2022 года — в отношении дипмиссий Греции, Дании, Словении, Хорватии и Словакии.

В июле 2022 года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что попадание в список влечет для вышеуказанных стран понижение уровня контактов и ограничения на набор персонала для консульских и дипломатических учреждений.