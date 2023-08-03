Площадь пожара на заводе в подмосковном селе Ачкасово увеличилась до 400 кв. м
Площадь пожара на территории завода по производству аккумуляторов в подмосковном селе Ачкасово выросла до 400 кв. м. Об этом в четверг, 3 августа, сообщило МЧС РФ в своем Telegram-канале.
«Площадь пожара увеличилась до 400 кв.м. Произошло обрушение кровли», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, пострадавших нет.
К тушению привлечены 86 человек и 24 единицы техники, в том числе пожарный поезд, уточнили в ведомстве.
Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили об эвакуации семи человек из-за пожара.