В подмосковном селе Ачкасово загорелся завод по производству аккумуляторов

В подмосковном селе Ачкасово начался пожар на территории завода по производству аккумуляторов. Видео происшествия публикуют очевидцы 3 августа.

На кадрах можно увидеть огромные клубы дыма, которые поднимаются над территорией завода.

В пресс-службе МЧС России сообщили, что возгорание произошло в цеху по производству кислородных аккумуляторов. Было эвакуировано семь человек. О пострадавших информация не поступала.

Накануне случился пожар в складском помещении в Краснодаре на Уральской улице. Возгорание локализовали на площади 400 кв. м. В главном управлении МЧС РФ по региону отметили, что тушение осложнялось высокой горючей загрузкой. Погибших и пострадавших не было.