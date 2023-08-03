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В подмосковном селе Ачкасово загорелся завод по производству аккумуляторов

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Фото: МЧС РФ
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В подмосковном селе Ачкасово начался пожар на территории завода по производству аккумуляторов. Видео происшествия публикуют очевидцы 3 августа.

На кадрах можно увидеть огромные клубы дыма, которые поднимаются над территорией завода.

В пресс-службе МЧС России сообщили, что возгорание произошло в цеху по производству кислородных аккумуляторов. Было эвакуировано семь человек. О пострадавших информация не поступала.

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Накануне случился пожар в складском помещении в Краснодаре на Уральской улице. Возгорание локализовали на площади 400 кв. м. В главном управлении МЧС РФ по региону отметили, что тушение осложнялось высокой горючей загрузкой. Погибших и пострадавших не было.

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