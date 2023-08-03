В Краснодаре загорелось складское помещение на площади 400 кв. м

Складское помещение загорелось в Краснодаре на улице Уральской. Об этом 2 августа сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в 21:14. Развернут штаб пожаротушения, также проведена разведка звеньями газодымозащитной службы.

«Пожар локализован на площади 400 кв. м. Тушение осложнялось высокой горючей загрузкой», — говорится в сообщении ведомства.

Погибших и пострадавших в результате пожара нет. К ликвидации возгорания было привлечено 80 человек личного состава и 23 единицы техники.

Ранее в этот день сообщалось, что крыша кафе загорелась в Измайловском парке на востоке Москвы. Возгорание произошло в помещении кафе «Лесной уют». Площадь пожара составила 40 кв. м,