Крыша кафе загорелась в Измайловском парке в Москве на площади 40 кв. м

Крыша кафе загорелась в Измайловском парке на востоке Москвы, сообщили в среду, 2 августа, в экстренных службах.

Возгорание произошло в помещении кафе «Лесной уют».

Площадь пожара составляет 40 кв. м, уточнил собеседник ТАСС. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. Другие подробности уточняются.

Накануне пожар произошел на улице Нижней Красносельской в центре Москвы. По данным «Известий», горело здание, в котором располагается фуд-корт «Гастроферма». Всех людей, находившихся в здании, вывели в безопасное место, никто не пострадал.