Пожар произошел в одном из зданий в центре Москвы
Пожар произошел на улице Нижняя Красносельская в центре Москвы 1 августа. По данным «Известий», горело здание, в котором располагается фуд-корт «Гастроферма».
На шестом этаже вспыхнули мебель и отделка стен на площади 30 кв. м.
Всех людей, находившихся в здании, вывели в безопасное место. Как уточняет пресс-служба столичного ГУ МЧС, никто не пострадал.
Ранее, 29 июля, сообщалось, что работников и посетителей торгового центра «Гагаринский» на юге Москвы эвакуировали после того, как на подземном паркинге загорелся электросамокат. Пожар удалось ликвидировать, пострадавших в результате инцидента не было.