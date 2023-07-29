ТЦ «Гагаринский» на юге Москвы эвакуировали после возгорания электросамоката

Сотрудников и посетителей торгового центра «Гагаринский» на юге Москвы эвакуировали после возгорания электросамоката. Об этом в субботу, 29 июля, сообщает Telegram-канал «112».

Пожар произошел в подземном паркинге. Огонь удалось ликвидировать, пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее, 13 февраля, на юге Москвы из-за электросамоката загорелась квартира в многоэтажке. Аккумулятор устройства вспыхнул во время зарядки. Огонь перекинулся на мебель и охватил комнаты за несколько минут.