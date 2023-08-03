Россиянам назвали самые перспективные страны Африки для туризма

Ассоциация туроператоров России (АТОР) по следам прошедшего саммита Россия – Африка, составила перечень самых перспективных с точки зрения туризма стран континента. Об этом сообщается на сайте АТОР в четверг, 3 августа.

В список вошли Египет, Тунис, Марокко, Танзания, Сейшелы, Кения, ЮАР, Маврикий, Эфиопия и Мадагаскар. При этом если страны Северной Африки — Египет, Тунис, Марокко — в большей степени уже знакомы россиянам, то государства южнее Сахары пока для туристов из России экзотика.

«Если в случае Египта речь идет о 1,5 млн потенциальных туристов только из России в год, то на Маврикий за первое полугодие приехали чуть больше 8 тыс. россиян», — пишут специалисты АТОР.

Но при этом туроператоры, опрошенные Ассоциацией, отмечают, что интерес к относительно новым для российского рынка направлениям за последний год увеличился в разы.

Среди наиболее перспективных африканских направлений с точки зрения объемов турпотока и доходности (за исключением Северной Африки) туроператоры называют Танзанию, в первую очередь ее остров Занзибар, куда в разгар пандемии уже летали чартеры из Москвы и регионов, а также Кению.

«Что касается Занзибара, то это некогда бывшее чартерное направление вновь набирает обороты у россиян. По сравнению с прошлым годом, рост бронирований на острове составляет порядка 47%», — заявила «Известиям» коммерческий директор туристического оператора Resort Holiday Анна Ткаченко.

По словам эксперта, отдых на Занзибар помимо пляжного отдыха лучше всего стоит скомбинировать с поездкой на материк на сафари.

Что касается Кении, то, как говорят в TEZ Tour, страна также может предложить и пляжный отдых, и сафари.

Среди других стран Африки эксперты отмечают неплохие перспективы для роста у ЮАР, Маврикия и Мадагаскара. Также уже сейчас неплохие показатели показывают Сейшелы, куда из России есть прямые рейсы: за первое полугодие острова приняли около 30,6 тыс. россиян.

В будущем теоретически российские туристы могут обратить внимание на Намибию, Ботсвану, Кабо-Верде и Зимбабве. Также среди перспективных стран называются Руанда и Уганда.

На прошедшем 27–28 июля саммите Россия – Африка глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что запуск прямых авиарейсов на континент возможен лишь при гарантии того, что самолеты не будут арестованы после приземления. «Нашим перевозчикам нужны гарантии того, что их воздушные суда не будут задержаны или арестованы на территории государств континента, а также получат необходимое наземное обслуживание», — уточнил глава ведомства в ходе своего выступления на форуме.

В настоящее время прямые рейсы из России в Африку выполняются в шесть стран: Алжир, Египет, Марокко, Тунис, Эфиопию и на Сейшелы.