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В Кремле заявили о позитивном влиянии расширения БРИКС на развитие объединения
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В Кремле заявили о позитивном влиянии расширения БРИКС на развитие объединения

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Расширение БРИКС будет содействовать развитию данной организации, заявил в четверг, 3 августа, в ходе брифинга официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы считаем, что в той или иной форме расширение БРИКС будет способствовать дальнейшему развитию и укреплению этой организации. В какой форме, в каком объеме, это как раз мы будем обсуждать в ходе предстоящего саммита», — заявил Песков.

Расширение объединения является предметом дискуссии между государствами — членами БРИКС, поэтому было бы неправильно «забегать вперед» и заявлять о позиции России до проведения переговоров, уточнил официальный представитель Кремля.

«В любом случае речь идет о странах, с которыми у нас достаточно конструктивное взаимодействие осуществляется в самых различных областях», — сказал Песков о позиции РФ по вступлению в БРИКС Аргентины, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Шерпа ЮАР в блоке Анил Суклал 18 июля заявил, что БРИКС может включить в себя более 50 стран после расширения. По его словам, Египет, ОАЭ, Индонезия и Аргентина заявили о желании стать членами БРИКС.

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Почему интерес к организации проявили уже десятки стран

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже к нему присоединилась Южно-Африканская Республика.

Следующий саммит объединения пройдет 22–24 августа. В Йоханнесбурге очно Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин примет участие в саммите по видео-конференц-связи.

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