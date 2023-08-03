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Посол РФ Антонов обвинил США в давнем нарушении «духа и буквы» ДСНВ

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Фото: РИА Новости/Михаил Тургиев
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Вашингтон давно нарушает «дух и букву» Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил 3 августа посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Вашингтон давно нарушает дух и букву этого соглашения. Отказался не только от заложенных в преамбуле ДСНВ установок, но и от соблюдения центральных лимитов Договора, ограничивающих количество стратвооружений», — отметил он в Telegram-канале.

Антонов уточнил, что США нелегитимно перестали засчитывать около 100 стратегических наступательных вооружений, в частности, пусковые установки БРПЛ (баллистических ракет подводных лодок) и тяжелые бомбардировщики. При этом требования российской стороны устранить данные нарушения Вашингтон игнорировал.

К текущему кризису американо-российских отношений, указал посол, привела и развязанная администрацией США «гибридная война против России, нацеленная на нанесение нам стратегического поражения».

«Призывы Вашингтона к рассмотрению тематики ДСНВ в отрыве от общей геополитической ситуации не выдерживают критики. Реальная цель США — добиться доступа на российские базы СНВ, чтобы заполучить информацию о развитии нашего стратегического арсенала», — заявил Антонов.

Дипломат отметил, что таким образом опубликованный госдепартаментом доклад о причинах, по которым выполнение ДСНВ отвечает интересам национальной безопасности США, можно назвать «пустым сотрясанием воздуха».

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Ранее, 21 июля, заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс заявила о заинтересованности США в выполнении ДСНВ. По словам Дженкинс, Вашингтон хотел бы вести и «некий диалог» с Китаем по теме контроля над вооружениями.

Также в этот день Антонов отверг возможность диалога России и Соединенных Штатов по стратегической стабильности в ближайшее время. Он объяснил, что США и НАТО провоцируют Россию и подталкивают весь мир к конфликтам.

Кроме того, 11 июля в Госдепе США заявили, что подходящие условия для начала диалога с РФ еще не наступили. Однако в ведомстве не выразили готовность отказаться от «фундаментально враждебного курса» в отношении РФ, к чему неоднократно призывала в последние месяцы Москва.

В настоящее время российская сторона приостановила участие в договоре ДСНВ. Это решение озвучил 21 февраля президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию. Глава государства подчеркнул, что Россия не выходит из договора, но, прежде чем вернуться к обсуждению вопроса, должна для себя понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО — Великобритании и Франции.

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