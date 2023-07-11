В Госдепе заявили об отсутствии условий для диалога с РФ по контролю вооружений

Соединенные Штаты Америки заинтересованы в диалоге с Россией по контролю над вооружениями, однако подходящие для его начала условия еще не созданы. На это указала во вторник, 11 июля, заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс на брифинге.

«Мы готовы вести переговоры с Россией, но мы понимаем, что для этого есть препятствия», — сказала Дженкинс.

Она добавила, что Вашингтон счел необходимым «подать сигнал» о своей готовности и желании вести с РФ диалог на эту тему, но «для него должны быть созданы необходимые условия».

«Важно, я считаю, что с американской стороны был подан сигнал о готовности вести обсуждения с Россией. Конечно, ситуация должна созреть для того, чтобы это произошло. Однако думаю, что было важно сделать это заявление», — отметила Дженкинс.

При этом она не подтвердила готовность американских властей отказаться от «фундаментально враждебного курса» в отношении РФ, к чему неоднократно призывала в последние месяцы Москва для возвращения к переговорам по контролю над вооружениями и стратегической стабильности.

Ранее, 3 июля, постоянный представитель РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов выразил надежду, что Москве не придется рассматривать варианты с денонсацией Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

По словам российского дипломата, США должны отказаться от «деструктивного курса», направленного на нанесение РФ «стратегического поражения». Также Вашингтону необходимо предпринять конкретные шаги в целях общей деэскалации и создания условий для возобновления полноформатного функционирования СНВ-3.

В конце июня заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что возможные будущие договоренности с США в сфере контроля вооружений могут быть оформлены в виде параллельных односторонних ограничений. Рябков также констатировал, что Россия не хотела бы, ДСНВ был сломан по вине Вашингтона, однако не может исключать, что США выйдут из этого договора.

В том же месяце официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) сообщил, что Россия готова к дальнейшим переговорам по контролю над вооружениями.

В настоящее время российская сторона приостановила участие в договоре ДСНВ. Это решение озвучил 21 февраля президент России Путин, выступая с посланием Федеральному собранию. Глава государства подчеркнул, что Россия не выходит из договора, но, прежде чем вернуться к обсуждению вопроса, должна для себя понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО — Великобритании и Франции.