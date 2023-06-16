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В Кремле заявили о готовности РФ к переговорам по контролю над вооружениями

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Россия готова к дальнейшим переговорам по контролю над вооружениями. Об этом заявил в пятницу, 16 июня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее в этом месяце пресс-секретарь президента РФ заявил, что Москва позитивно оценивает заявление США о готовности к диалогу с Россией по новой системе контроля над ядерными вооружениями, но ждет формального предложения.

2 июня помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты готовы продолжать придерживаться количественных ограничений по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), если к этому готова и Россия.

По словам Пескова, такая позиция США — важное и позитивное заявление.

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