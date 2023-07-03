В постпредстве РФ при ООН в Женеве оценили возможность денонсации ДСНВ
Постпред РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов выразил надежду, что Москве не придется рассматривать варианты с денонсацией Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом он рассказал в интервью «Известиям».
«Понимая ценность и значимость Договора, мы всё-таки надеемся, что американская сторона, на словах декларируя приверженность ДСНВ и готовность предпринять усилия для его сохранения, начнет, наконец, предпринимать практические шаги в этом направлении», — отметил он.
По словам российского дипломата, США должны отказаться от «деструктивного курса», направленного на нанесение РФ «стратегического поражения». Также Вашингтону необходимо предпринять конкретные шаги в целях общей деэскалации и создания условий для возобновления полноформатного функционирования СНВ-3.
«До тех пор любые наши шаги навстречу Вашингтону в контексте ДСНВ исключены. Надеемся, что здравый смысл у наших бывших партнеров рано или поздно восторжествует, и нам не придется рассматривать варианты с денонсацией ДСНВ», — заключил Гатилов.
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