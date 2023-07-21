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Антонов допустил возобновление диалога с США по стратстабильности в будущем

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Фото: ТАСС/Вадим Савицкий
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Разговор России и Соединенных Штатов по стратегической стабильности может когда-нибудь состоятся, но не в ближайшее время, заявил в пятницу, 21 июля, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия-24».

«Если вы спросите, можно ли возобновить такой диалог завтра, я скажу «нет». <...> [Но] такой диалог когда-то состоится», — сказал он.

Также Антонов выразил мнение, что США и НАТО провоцируют Россию и подталкивают весь мир к конфликтам.

«Если вы посмотрите на различные регионы мира, вы увидите, что нас всё время проверяют: как мы отнесемся к той или иной провокации», — заявил дипломат.

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11 июля в Госдепе США заявили, что подходящие условия для начала диалога с РФ еще не наступили. Однако в ведомстве не выразили готовность отказаться от «фундаментально враждебного курса» в отношении РФ, к чему неоднократно призывала в последние месяцы Москва.

В конце июня заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что возможные будущие договоренности с США в сфере контроля над вооружениями могут быть оформлены в виде параллельных односторонних ограничений. Он также констатировал, что Россия не хотела бы, чтобы Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) был сломан по вине Вашингтона.

В настоящее время российская сторона приостановила участие в договоре ДСНВ. Это решение озвучил 21 февраля президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию. Глава государства подчеркнул, что Россия не выходит из договора, но, прежде чем вернуться к обсуждению вопроса, должна для себя понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО — Великобритании и Франции.

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