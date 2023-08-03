Анапский техникум почтил муралами память погибших в СВО

Индустриальный анапский техникум почтил муралами память погибших военнослужащих в зоне спецоперации. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Александр Устинов.

«Мы большой приоритет отдаем воспитательной патриотической работе. Это очень важный элемент воспитания нашей молодежи. Помимо того, что человек выходит специалистом из наших дверей, он должен выйти хорошим человеком в первую очередь. Анастас очень скромный парень был. Герои очень скромные ребята. У него было большое количество друзей», — рассказал учредитель Индустриального анапского техникума Владимир Пономарев.

Как отметила специалист по организации учебного процесса заочной формы обучения Алла Голобородько, Анастас переживал, что он такой взрослый будет учиться с девятиклассниками. По ее словам, он не первый, кто погиб. Поэтому колледж решил увековечить их память.

По мнению Голобородько, муралы нужны для того, чтобы люди остановились, смотрели и думали о героизме защитников Отечества.

Вдова Анастаса Фомаиди Кристина заявила, что ее муж всегда всем помогал.

Ранее, 13 июля, уличный художник из Италии Йорит Черулло приехал в Мариуполь, чтобы нарисовать на доме мурал. Он изобразил на фасаде девятиэтажки девочку Настю, на фоне которой падают снаряды бомб НАТО.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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