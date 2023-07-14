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Итальянский художник нарисовал мурал в Мариуполе в поддержку Донбасса

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Фото: t.me/lomovkaa
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Уличный художник из Италии Йорит Черулло приехал в Мариуполь, чтобы нарисовать на доме мурал. Он изобразил на фасаде девятиэтажки девочку Настю, на фоне которой падают снаряды бомб НАТО, о чем 13 июля сообщает издание «Лента новостей ДНР».

Художник рассказал, что увидел малышку в новостном сюжете об одной из выставок про детей Донбасса.

«В тот момент, когда я смотрел репортаж о детях Донбасса и вглядывался в глаза каждого ребенка, внутри меня не было противоречий, даже вопреки новостям, которые каждый день льются на нас с экранов телевидения в Италии. Я точно знал, что хочу громко заявить свою точку зрения, с этого момента я был уверен в том, что мне нужно на Донбасс», — сказал Черулло.

Художник заявил, что страны-члены НАТО приносят смерть и разрушения в мирные города, поставляя оружие на Украину. Он уточнил, что об этом в СМИ Европы не говорят.

«Поэтому я решил заявить об этом здесь, в Мариуполе. Знаю, что мой посыл будет услышан», — заключил итальянец.

Для создания картины художнику понадобилось 180 баллончиков краски. На работу у него ушло шесть дней. Портрет героини обрамляют падающие ракеты НАТО. В глазах ребенка хуождник изобразил флаг Донецкой Народной Республики.

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Всемирно известный артист балета Сергей Полунин организовал сбор для поддержки бойцов, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом стало известно 13 июля. Такое решение танцор принял во время участия в съемках документального фильма о пробуждении Русского мира в Донбассе. Кино снимается при поддержке Института развития интернета (ИРИ).

Ранее, 5 июля, стало известно, что российские артисты и телеведущие присоединились к акции Минобороны «Лучшим воинам мира» и выступили перед участниками спецоперации в Главном военном клиническом госпитале имени Н.Н. Бурденко. Творческий вечер состоялся при участии композитора и автора-исполнителя Виктора Пеленягрэ, основателей группы «Унесенные ветром» Дмитрия Чижова и и Елены Астет, актера театра и кино, телеведущего Сергея Рублева, певицы Светланы Ларионовой, автора и исполнителя Кости Холодного.

Спецоперация по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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