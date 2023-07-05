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Артисты и телеведущие выступили перед бойцами ВС РФ в госпитале

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Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок
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Российские артисты и телеведущие присоединились к акции Минобороны «Лучшим воинам мира» и выступили перед участниками спецоперации в Главном военном клиническом госпитале имени Н.Н. Бурденко. Об этом в среду, 5 июля, сообщили представители МО РФ.

«Сегодняшний концерт — это небольшой подарок, который мы хотим сделать вам. Мы понимаем, что слова не в силах передать всю благодарность за вашу бескорыстную службу», — отметила ведущая мероприятия Диана Бичарова.

Творческий вечер состоялся при участии композитора и автора-исполнителя Виктора Пеленягрэ, основателей группы «Унесенные ветром» Дмитрия Чижова и и Елены Астет, актера театра и кино, телеведущего Сергея Рублева, певицы Светланы Ларионовой, автора и исполнителя Кости Холодного (Пакидова).

Для бойцов прозвучали известные песни:«Позови меня тихо по имени», «Как упоительны в России вечера», «Чашка кофею» и другие. Помимо этого, Сергей Рублев выступил в жанре мелодекламации, прочитав стихи под музыку.

«Мы хотим, чтобы этот вечер стал символом единства, солидарности и надежды на победу. Мы верим в ваши силы, мы верим в вашу настойчивость и готовы поддерживать вас в каждом шаге вашего пути к выздоровлению и восстановлению», — подчеркнул он.

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Ранее, 26 июня, сообщалось, что группа «Земляне», Денис Майданов, Елена Север и Алла Довлатова приехали в Северную столицу в рамках всероссийского патриотического марафона, созданного в поддержку участников спецоперации и их семей. Также звезды вручили первые сертификаты за подбитую западную бронетехнику.

До этого, 3 июня, Минобороны сообщало, что творческие коллективы провели концерт для рембригады Западного военного округа (ЗВО). Это вызвало большой позитивный отклик со стороны бойцов, которые отметили, что подобные мероприятия помогают немного перезагрузиться.

Спецоперация по защите мирного населения Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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