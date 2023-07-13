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Артист балета Полунин организовал сбор средств в поддержку участников СВО
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Артист балета Полунин организовал сбор средств в поддержку участников СВО

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Фото: из личного архива Сергея Полунина
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Всемирно известный артист балета Сергей Полунин организовал сбор для поддержки бойцов, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом стало известно в четверг, 13 июля.

Такое решение танцор балета принял во время участия в съемках документального фильма о пробуждении Русского мира в Донбассе. Кино снимается при поддержке Института развития интернета (ИРИ).

Сразу же по возвращении в Россию танцовщик запланировал выступление в Мариуполе и организовал сбор Сергея Полунина. На сайте http://sergeipolunin.com указаны реквизиты и QR-код, через которые можно перевести денежные средства.

У Полунина еще в 2022 году появилась с коллегами по сцене мысль поддержать российских бойцов. Так, в ноябре прошлого года все средства от реализации билетов на премьеру концерта в Новосибирской филармонии были отправлены в качестве помощи Вооруженным силам (ВС) РФ.

В своих интервью артист балета говорил, что восхищается российскими военнослужащими, которые находятся на передовой. После поездки на Донбасс, во время которой он пообщался с мирными жителями и бойцами, он решил организовать сбор средств, в который вошла покупка обезболивающих препаратов, тепловизоров, квадрокоптеров и средств радиоэлектронной борьбы для защиты от беспилотников противника.

Артист отмечал, что его главная цель — поддержка военных в зоне спецоперации, а также сплочение всех патриотов в рамках победы.

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Ранее, 2 июля, Народный фронт открыл срочный сбор на лодки и моторы для эвакуации и боевой работы российских военных на Днепре. Необходимо было собрать 70 млн рублей, все средства пошли на закупку более 150 лодок. Отмечается, что на приобретение лодок и моторов для российских военных жители страны собрали свыше 88 млн рублей менее чем за двое суток. Первую партию Народный фронт уже вручил военнослужащим на линии боевого соприкосновения. Там же состоялся тест-драйв плавсредств на воде.

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