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В ЦПВС обеспокоились подготовкой терактов против РФ в Сирии

Москва примет жесткие меры к боевикам, планирующим теракты против РФ в Сирии
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Фото: РИА Новости/Дмитрий Виноградов
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Россия обеспокоена информацией о подготовке террористами смертников для осуществления терактов против российских объектов и патрулей на территории Сирии. Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить 2 августа сообщил, что российская сторона примет жесткие меры в отношении боевиков.

«Российская сторона крайне обеспокоена информацией, свидетельствующей об активной подготовке террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) террористов-смертников, в задачу которой входит осуществление терактов против объектов и патрулей Вооруженных сил Российской Федерации и Сирийской арабской армии», — отметил он в ходе брифинга.

Замруководителя российского ЦПВС призвал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от «проведения провокаций и встать на путь мирного урегулирования конфликта».

Помимо этого, Кулить сообщил, что международная коалиция во главе с США пятью парами истребителей F-35, одной парой истребителей F-16 и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C в течение суток 14 раз нарушили воздушное пространство в Сирии в районе Эт-Танф.

Он указал, что авиация коалиции продолжает создавать опасные ситуации в сирийском небе, нарушая протоколы деконфликтации. Так, за сутки со стороны зафиксировано 13 случаев нарушения протоколов деконфликтации от декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотников.

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Днем ранее Кулить сообщил, что «коалиция» во главе с США за сутки 10 раз нарушила протоколы деконфликтации из-за несогласованных с Россией полетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Отмечено 14 нарушений пространства двумя парами истребителей F-16, двумя парами истребителей Rafale, парой F-35 и парой Typhoon, а также одним многоцелевым БПЛА MQ-1C и одним самолетом-разведчиком MC-12W со стороны американской коалиции, добавил контр-адмирал.

31 июля Кулить сообщал, что за прошедшие сутки в провинции Идлиб зафиксирован один обстрел позиций сирийских правительственных войск со стороны «Исламской партии Туркестана» (террористическая организация, запрещена в России). Также он отмечал, что коалиция США за сутки восемь раз нарушила протоколы деконфликтации в Сирии.

До этого, 6 июля, заместитель руководителя российского ЦПВС контр-адмирал Олег Гуринов сообщал, что был зафиксирован один обстрел по местам дислокации войск правительства в идлибской зоне деэскалации. Его осуществила запрещенная в России террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» в провинции Идлиб.

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