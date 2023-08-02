В США не ждут конкретных результатов от переговоров в Джидде

США не ждут конкретных результатов от инициированных странами Запада и Украиной переговоров в Джидде. Об этом 2 августа заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов Мэттью Миллер.

«Я бы не ожидал чего-либо конкретного по итогам этих переговоров. Это только начало процесса», — сказал он в ходе брифинга.

Ранее, 29 июля, газета The Wall Street Journal сообщила, что Саудовская Аравия намерена провести мирные переговоры 5 и 6 августа между западными странами, Украиной и представителями развивающихся стран без участия России.

31 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что сейчас невозможно выйти к мирному урегулированию с участием киевского режима. Он также подчеркнул, что еще предстоит до конца понять цели встречи и о чем организаторы планируют говорить.

Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 31 июля допустила, что встреча в Саудовской Аравии по Украине будет небесполезной, если поможет понять Западу тупиковость так называемого мирного плана украинского президента Владимира Зеленского.

В этот же день президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отказался от переговоров по Украине без участия РФ. Тогда же стало известно, что правительство Бразилии специально направит своего представителя в Джидду для участия в очередной встрече по украинскому конфликту, однако настаивает на том, чтобы переговоры проходили в присутствии России и Китая.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.