Число жертв теракта в Пакистане возросло до 63

Число погибших в результате взрыва на съезде партии «Джамиат Улема-и-Ислам» в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва достигло 63. Об этом 2 августа сообщила газета The Express Tribune.

За последние сутки скончалось еще семь человек, проходивших лечение в больницах Пакистана. Всего госпитализированы остаются 123 человека.

Взрыв произошел 30 июля около 16:00 по местному времени (14:00 мск) во время проведения съезда партии «Джамиат Улема-и-Ислам». Министр информации страны Фироз Шах Джама сообщил о более чем 200 раненых.

В тот же день сообщалось, что погибли 40 человек. Одним из убитых был местный лидер партии, во время выступления которого и произошел взрыв.

Министр иностранных дел Пакистана Билавал Бхутто-Зардари осудил взрыв и выразил соболезнования погибшим. Он заявил, что федеральное правительство и правительство Хайбер-Пахтунхвы должны привлечь к ответственности покровителей террористов.