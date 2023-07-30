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Число жертв атаки террориста-смертника на северо-западе Пакистана достигло 40

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Фото: REUTERS/Rescue 1122
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Число погибших в результате взрыва на съезде партии «Джамиат Улема-и-Ислам» в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва достигло 40. Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщает телеканал Geo News.

Уточняется, что среди жертв — местный лидер партии, во время выступления которого и произошел взрыв.

«По меньшей мере 40 человек, в том числе местный лидер «Джамиат Улема-и-Ислам», были убиты в результате взрыва террориста-смертника, который произошел в воскресенье на съезде в Баджауре», — говорится в сообщении.

Отмечается, что генеральный инспектор полиции Хайбер-Пахтунхвы Ахтар Хаят Хан подтвердил, что взрыв был терактом смертника. Он добавил, что при взрыве было использовано 10 кг взрывчатки, а на месте преступления были обнаружены шарикоподшипники. В настоящее время следственные группы собирают доказательства на месте взрыва.

Телеканал также сообщил, что среди раненых есть оператор Geo News, который находится в критическом состоянии.

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Взрыв произошел ранее в этот день около 16:00 по местному времени (14:00 мск) во время проведения съезда партии «Джамиат Улема-и-Ислам». Министр информации страны Фироз Шах Джама сообщил о более чем 200 раненых.

Министр иностранных дел Пакистана Билавал Бхутто-Зардари осудил взрыв и выразил соболезнования погибшим. Он заявил, что федеральное правительство и правительство Хайбер-Пахтунхвы должны привлечь к ответственности покровителей террористов.

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