Диетолог рассказала о питании в жаркую погоду

Врач-диетолог, член Национального общества диетологов Наталья Круглова рассказала в среду, 2 августа, как стоит питаться в период жаркой погоды. Специалист отметила, что стоит ограничить употребление кофеинсодержащих напитков, поскольку они могут вызывать обезвоживание.

По словам медика, одной-двух чашек кофе в день будет достаточно.

«Лучше пить кофе с молоком, чтобы это был менее концентрированный напиток. Стоит включать напитки, которые будут восполнять водный баланс: обычная вода, минеральная — в ней будут содержаться дополнительные микроэлементы, напитки с добавлением фруктовых соков. Для вкуса можно добавлять мяту и базилик», — рассказала она в беседе с RT.

Также диетолог посоветовала включить в рацион овощи и фрукты в виде салата и холодных супов, а также не забывать про источники белковой пищи, например, молочные продукты, рыбу и птицу.

«Помните про регулярные приемы пищи: иногда в жаркое время человек весь день есть не хочет, а к вечеру ощущает уже достаточно выраженный голод и возникает риск переедания», — сказала специалист.

Круглова отметила, что в период жары лучше отказаться от жирного мяса и колбасных изделий. Поскольку риск кишечных инфекций в этот период высокий, продукты следует хранить в холодильнике. При покупке готовой еды будет хорошо, если блюдо приготовлено прямо перед употреблением, заключила диетолог.

2 августа врач-терапевт, врач-гастроэнтеролог, врач-гепатолог «СМ-Клиники» Шота Каландия рассказал «Известиям», что высокая температура воздуха может стать причиной обострения сердечно-сосудистых заболеваний, включая сердечную недостаточность и гипертоническую болезнь.

Ранее в этот день синоптики спрогнозировали в Центральном федеральном округе, в том числе в Москве, сильную жару с температурой выше 30 градусов. В связи с этим сотрудники МЧС РФ попросили жителей и гостей столицы быть осторожными, сообщает телеканал «360».

В ведомстве рекомендовали горожанам избегать перегрева на солнце, носить головной убор и пить больше воды, передает агентство городских новостей «Москва».

1 августа ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что к концу этой рабочей недели жителей и гостей столицы ожидает жаркая погода, когда столбики термометров поднимутся выше 30 градусов. По его словам, начиная с субботы столицу ждут тропические ночи, сообщает телеканал «Звезда».

В воскресенье возможны короткие дожди, но общей картины они не изменят, уточняется на сайте kp.ru.