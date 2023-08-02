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Врач назвал обостряющиеся в жару заболевания

Терапевт Каландия: в жару могут обостряться заболевания сердца и почек
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Высокая температура воздуха может стать причиной обострения сердечно-сосудистых заболеваний, включая сердечную недостаточность и гипертоническую болезнь. О том, какие еще заболевания могут обостряться в жару, «Известиям» 2 августа рассказал врач-терапевт, врач-гастроэнтеролог, врач-гепатолог «СМ-Клиники» Шота Каландия.

Врач предупредил, что у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями в жару повышается риск развития сердечных приступов, инфарктов и инсультов. Поэтому им следует быть предельно осторожными.

«Летом организм использует различные механизмы для регуляции температуры тела и поддержания ее оптимального уровня. Один из главных механизмов такой регуляции — это потоотделение. В жаркую погоду потоотделение усиливается, что может приводить к обострению некоторых кожных заболеваний. Например, различных видов дерматита, грибковых инфекций кожи, таких как микозы. Также возможно развитию акне и угревой сыпи», — добавил Каландия.

Также, по его словам, повышенное потоотделение может приводить к обезвоживанию организма и, как следствие, негативным последствиям для почек.

«При таком заболевании, как хроническая почечная недостаточность, почки могут не справляться с выведением воды и электролитов, что создает риск нарушения баланса жидкости в организме. В жаркую погоду это заболевание может обостриться, поскольку организм будет терять еще больше жидкости», — подчеркнул врач.

Кроме того, как предупредил терапевт, при обезвоживании снижается объем циркулирующей крови, что может привести к снижению кровяного давления в почечных артериях и, как следствие, снизить фильтрующую способность почек и привести к развитию осложнений. Поэтому людям с заболеваниями почек особенно важно контролировать режим питья и избегать дегидратации в жару.

«Также в жаркую погоду увеличивается концентрация пыли в воздухе, что может стать причиной обострения астмы у людей, страдающих этим заболеванием», — подытожил Каландия.

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31 июля глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Известиям», текущая неделя в Москве, согласно прогнозам, станет самой теплой c начала лета: к ее концу температура воздуха превысит климатическую норму на 3–5 градусов и достигнет отметки +30…+31.

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