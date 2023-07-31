Синоптик спрогнозировал самую теплую неделю в Москве с начала лета

Текущая неделя в Москве, согласно прогнозам, станет самой теплой c начала лета: к ее концу температура воздуха превысит климатическую норму на 3–5 градуса и достигнет отметки +30…+31, рассказал 31 июля «Известиям» глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Он отметил, что температура воздуха в начале недели будет превышать норму на 1–3 градуса, а к концу — на 3–5 градуса.

«Такой теплой недели этим летом еще не было. Было что-то похожее в начале июля, но тогда период теплой погоды длился не более четырех-пяти дней. Сейчас теплая погода ожидает москвичей практически до конца этой недели. И ее не омрачат даже кратковременные грозовые дожди, которые ожидаются в среду и четверг», — рассказал Шувалов.

Так, по его словам, до четверга включительно дневные температуры составят +24…+28 градусов, в пятницу — +27…+29, а на выходных — +30…+31.

Синоптик также добавил, что ни сильного ветра, ни обильных осадков на этой неделе не ожидается.

19 июля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что последние дни месяца в столице будут теплыми, а в начале августа ожидается 30-градусная жара. Синоптик добавил, что погода в августе будет нестабильна, а средняя температура воздуха в Центральной России на 2 градуса превысит норму.