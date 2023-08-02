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Вручение госнаград в Кремле. Главное

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Фото: ТАСС/Алексей Майшев
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В Кремле вручили государственные награды военнослужащим и другим россиянам, которые внесли значимый вклад в развитие государства. Подробнее о том, как прошла церемония и кого наградили, — в материале «Известий».

Где прошла церемония

Торжественная церемония состоялась 2 августа в Екатерининском зале Кремля. В зале присутствовали представители самых разных профессий: военнослужащие, врачи, писатели, артисты, строители и металлурги.

Высшими государственными наградами была отмечена деятельность военнослужащих, проявивших мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции (СВО).

Также наград удостоились выдающиеся деятели культуры, науки, сельского хозяйства и промышленности. Знаки отличия вручал лично президент России Владимир Путин.

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Путин поговорил с вдовами героев СВО

По традиции награждение началось с военнослужащих. Высшую награду — золотые звезды Героев России — вручили сегодня участникам СВО, а также семьям погибших военных.

Во время церемонии Путин указал, что участники спецоперации готовы сделать всё во имя государства даже ценой своей жизни. Именно так, по его словам, поступили командир мотострелковой бригады полковник Денис Иванов и командир штурмовой группы капитан Роман Воробьев.

Путин передал медали «Золотая Звезда» вдовам военнослужащих — Альбине Воробьевой и Ангелине Ивановой, и побеседовал с каждой из них. Он подчеркнул, что имена военнослужащих «навсегда останутся в летописи ратной славы нашей страны», призвав чиновников относиться к семьям погибших бойцов как к своим собственным и делать это «по зову сердца».

Также глава государства вручил звезды Героев России и ордена Мужества еще десяткам военнослужащих, включая сотрудников Росгвардии и МВД.

Героем России стал первый казак-доброволец

В числе обладателей высшей награды России оказался командир добровольческого казачьего экспедиционного батальона «Сибирь» Олег Ликонцев. Он стал первым казаком-добровольцем, кому присвоено звание Героя России.

В ходе награждения военный отметил, что это высокая награда для всех казаков, которые встали на защиту Отечества, и тех из них, кто не вернулся из боя.

Также звания Героя России удостоились капитан Жумагельды Нурахметов, майор Иван Редкокашин, подполковник Ирек Магасумов, гвардии подполковник Тимур Курилкин, младшие лейтенанты Алексей Афанасьев, Данияр Джартанов, Сергей Пятин, старший сержант Сергей Рябов и старший лейтенант Алексей Хименко.

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Орден получил космонавт из фильма «Вызов»

Новой государственной награды — ордена Гагарина, учрежденного в мае этого года, — удостоился российский космонавт-испытатель, заместитель начальника управления Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина Антон Шкаплеров. За его плечами четыре космические экспедиции, в том числе как командира киноэкипажа съемочной группы фильма «Вызов». Суммарно он провел более 700 суток на Международной космической станции (МКС).

Путин отметил преданность космонавта своему делу и готовность решать сложнейшие задачи. Кроме того, как добавил президент, Шкаплеров много делает для того, чтобы идеи освоения космоса вдохновляли молодежь.

Орден Гагарина вручался во второй раз за всю историю.

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Кто еще получил награды

Кроме того, президент вручил орден «За заслуги перед Отечеством» III степени академику РАН, заведующему кафедрой Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Давиду Иоселиани — хирургу-новатору, сделавшему тысячи инвазивных сердечно-сосудистых операций.

Той же награды II степени удостоился руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. А орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени наградили народного артиста России Владимира Винокура. Юморист поблагодарил за награду и спародировал американского президента Джо Байдена.

Еще одной награды удостоилась мать главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова — меценат и общественный деятель Аймани Кадырова, которая на протяжении 20 лет возглавляет фонд имени Героя России Ахмата Кадырова. Ей глава государства вручил орден Почета.

В прошлый раз церемония вручения госнаград прошла в Кремле в мае.

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