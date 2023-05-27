Реклама
Прямой эфир
Мир
При крушении самолета в Австрии погибли два человека
Спорт
Канада одержала волевую победу над Латвией и вышла в финал ЧМ-2023 по хоккею
Мир
На Украине запретили крестный ход УПЦ под предлогом военного положения
Общество
Губернатор Брянской области опроверг сообщения о попытках прорыва украинской ДРГ
Мир
В Коста-Рике произошло извержение вулкана Ринкон-де-ла-Вьеха
Мир
На Украине предложили переименовать Грузию
Политика
Путин учредил в России орден Гагарина
Мир
Министр обороны Сербии сравнил премьер-министра Косово с Зеленским
Мир
В аэропортах Британии из-за сбоя в системе паспортного контроля образовались очереди
Мир
Песков заявил о росте вовлеченности Запада в конфликт на Украине
Мир
Глава минобороны Сербии заявил о развертывании войск у границы с Косово
Мир
Премьер Грузии Гарибашвили заявил о гибели страны в случае прихода оппозиции к власти
Сюжет:

Путин учредил в России орден Гагарина

Путин учредил в России орден Гагарина за заслуги в сфере космоса
0
Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин в субботу, 27 мая, учредил в России новую награду — орден Гагарина. Указ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно статуту, орденом Гагарина награждаются граждане РФ за успешное выполнение пилотируемого космического полета, выдающиеся заслуги в организации космического полета и реализации государственной политики в сфере космоса.

Орденом могут быть награждены иностранные граждане за сотрудничество с Россией в области исследования и использования космоса, а также коллективы организаций за высокие достижения в развитии отечественной космонавтики.

«Россия пытается прекратить войну, которую ведут против нашего народа»
Президент напомнил о причинах спецоперации и наградил выдающихся граждан страны

Ранее, 23 мая, Путин провел церемонию вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля.

В частности, глава государства вручил знаки отличия к почетному званию «Мать-героиня» Людмиле Бадмаевой и Медни Кадыровой. Людмила Бадмаева из Бурятии воспитывает десять детей. Медни Кадырова, супруга главы Чечни Рамзана Кадырова, воспитывает 13 детей.

Также в этот день орден Александра Невского от Путина получил директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты России Александр Школьник.

Медалями «Золотая Звезда» награждены космонавт Петр Дубров и доброволец, заместитель командира 2-го отряда «Барс» из Республики Саха (Якутия) Александр Колесов.

Кроме того, вручен ряд других государственных наград, включая орден Почета, орден Дружбы, медали «За отвагу», орден «За заслуги перед Отечеством» III степени и другие.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023