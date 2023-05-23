Путин вручил знаки отличия матерям-героиням Людмиле Бадмаевой и Медни Кадыровой

Президент России Владимир Путин вручил знаки отличия к почетному званию «Мать-героиня» Людмиле Бадмаевой и Медни Кадыровой. Церемония прошла 23 мая в ходе вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля.

«Рад приветствовать в этом зале Людмилу Николаевну Бадмаеву и Медни Мусаевну Кадырову, удостоенных звания «Мать-героиня», — сказал глава государства.

Людмила Бадмаева из Бурятии воспитывает десять детей. Медни Кадырова, супруга главы Чечни Рамзана Кадырова, воспитывает 13 детей.

Путин подчеркнул, что воспитание детей — ежедневный труд, поэтому почитание многодетных семей сохраняется в традиции русского народа.

«Воспитание детей — это и радость, и каждодневный труд», — отметил он.

Также во вторник орден Александра Невского от Путина получил директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты России (ОП РФ) Александр Школьник.

Медалями «Золотая Звезда» награждены космонавт Петр Дубров и доброволец, заместитель командира 2-го отряда «Барс» из Республики Саха (Якутия) Александр Колесов.

Кроме того, вручен ряд других государственных наград, включая орден Почета, орден Дружбы, медали «За отвагу», орден «За заслуги перед Отечеством» III степени и другие.