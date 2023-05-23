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Путин в Кремле вручает государственные награды

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Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев
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Президент России Владимир Путин 23 мая в Кремле вручает государственные награды. Церемония проходит в Екатерининском зале.

«Сегодня здесь, в Кремле, мы чествуем выдающихся граждан России, чей труд, подвиг, беззаветное служение Отечеству вносит заметный, яркий вклад в развитие нашего государства. Благодаря вам создается история достижений, которыми мы восхищаемся и гордимся, укрепляется основа для дальнейшего движения вперед, для приумножения самых лучших традиций, которыми славится наша страна», — подчеркнул глава государства.

Путин выделил работу главы Конституционного суда Валерия Зорькина.

«Валерий Дмитриевич последовательно отстаивает верховенство основного закона, букву и дух Конституции», — подчеркнул президент.

Российский лидер также выделил заслуги первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева.

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