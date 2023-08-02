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Иностранный турпоток в Россию за полгода вырос на 130%

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Поток иностранных туристов в Россию за I полугодие вырос до 187,8 тыс. человек, что на 130% превышает показатели аналогичного периода 2022 года. Об этом в среду, 2 августа, сообщает сайт Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные погранслужбы ФСБ РФ.

Отмечается, что две трети иностранных граждан посетили Россию в период с апреля по июнь.

Однако, это все еще меньше, чем за I полугодие 2019 года, когда РФ посетили около 2 млн иностранных туристов, подчеркнули в АТОР.

«На первом месте по количеству туристических визитов в первом полугодии 2023 года оказался Китай. <…> Всего за шесть месяцев 2023 года китайские туристы совершили 32,3 тыс. визитов в Россию», — говорится в сообщении.

В первом квартале этого года Китай впервые вернулся в топ поставщиков туристов в Россию, а в следующем квартале впервые после начала пандемии вновь занял первую строчку. На втором месте — Турция, граждане которой совершили 20,6 тыс. визитов в Россию. Как и в случае с Китаем, большая их часть носит в основном деловой характер.

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Днем ранее руководитель комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) по международному сотрудничеству Сергей Войтович заявил, что в 2024 году в России ожидается приток не менее миллиона иностранных туристов.

Ранее в этот день в РФ заработала система оформления единых электронных виз для иностранных граждан 55 стран. Она дает право на однократный въезд в страну с гостевым или деловым визитом. Срок ее действия составляет 60 суток со дня оформления.

Президент РФ Владимир Путин 28 июня призвал как можно скорее запустить электронные визы. По его словам, Россия заинтересована в том, чтобы все формальности для иностранных туристов были максимально удобными.

В 2020 году в России был принят закон, в соответствии с которым с 2021 года должно было начаться оформление электронных виз онлайн для граждан 52 государств, но этого не случилось из-за пандемии.

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