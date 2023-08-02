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Мошенники похитили 12 млн рублей под предлогом реализации маткапитала

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Фото: ГУ МВД по Республике Тыва
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Группу из четырех человек задержали по подозрению в хищении денежных средств путем махинаций с материнским (семейным) капиталом. Об этом в среду, 2 августа, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Тыва.

Согласно имеющимся данным, руководитель сети кредитных потребительских кооперативов и трое его подчиненных обманули порядка 23 женщин на сумму, превышающую 12 млн рублей. От действий мошенников пострадали жительницы Тывы и других регионов Сибирского федерального округа.

Предполагается, что злоумышленники заключали кредитные договоры с держательницами сертификатов на маткапитал. Впоследствии женщин убеждали перевести полученные деньги на счет одного из мошенников якобы до поступления социальных выплат. Таким образом, у клиенток похищали всю сумму займа и средства для его погашения.

В отношении задержанных было возбуждено 22 уголовных дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Кроме того, в их действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств»).

Кроме того, руководителю кооператива как организатору криминальной схемы избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

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Накануне стало известно, что в Алтайском крае мошенники выманили более 1 млн рублей у супружеской пары. Сначала потерпевших убедили перевести накопления аферистам, а позже навязали им кредит на сумму 500 тыс. рублей. Полученные деньги также были похищены.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Ведется расследование.

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