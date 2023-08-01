Супружеская пара в Алтайском крае перевела мошенникам более 1 млн рублей

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело о мошенничестве, жертвами которого стали 42-летний житель Павловского района и его супруга. Они перевели аферистам более 1 млн рублей, сообщает ГУ МВД России по региону.

«Сельчанину поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что на имя заявителя мошенники оформляют кредит. Чтобы обезопасить накопления, необходимо снять денежные средства и перевести их на «безопасные счета», — говорится в сообщении ведомства.

Мужчина снял все деньги с кредитных карт и перевел их на счет, номер которого продиктовал мошенник. Затем звонившие убедили сельчанина в том, что деньги его супруги тоже в опасности. По аналогичной схеме заявитель с женой обналичили средства и перевели их на указанный счет, пишет altapress.ru.

В течение трех дней мошенники оставались на связи с сельчанами и в итоге вынудили их взять кредит на 500 тыс. рублей. Полученные средства мужчина тоже перевел на чужой счет.

По данным регионального МВД, всего с кредитных карт жители Павловского района перевели более 600 тыс. рублей. Таким образом причиненный ущерб составил более 1,1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Ведется расследование.