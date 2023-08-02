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В Нигере заявили об открытии границы с пятью странами

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Фото: AP Photo/Jerome Delay, File
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Новые власти Нигера открыли границы с пятью соседними странами. Об этом 2 августа сообщает Agence France-Presse (AFP) в Twitter.

Отмечается, что речь идет об Алжире, Ливии, Чаде, Мали и Буркина-Фасо.

Уточняется, что об этом военные объявили по телевидению. При этом открыто как воздушное, так и сухопутное сообщение.

26 июля президентская гвардия в Нигере организовала мятеж. Военные попытались заблокировать главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в Ниамее. На следующий день военные заявили, что Базум смещен, а границы страны закрыты. В стране ввели комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к зданиям национального телевидения. В тот же день мятежники заявили о приостановке работы всех учреждений республики.

Позже, 1 августа, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз принял решение эвакуировать из Нигера граждан стран, входящих в объединение. Кроме того, об эвакуации своих граждан из Нигера заявили МИД Франции и Италии.

31 июля в Ниамее митингующие вышли к зданию посольства Франции. Они скандировали антифранцузские лозунги и требовали закрытия иностранных военных баз, которые находятся в Нигере.

Накануне Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС, куда входят 15 государств региона) на экстренном саммите по ситуации в Нигере, который прошел в столице соседней Нигерии Абудже, пригрозило принять меры вплоть до использования военной силы в том случае, если мятежники в течение недели не восстановят конституционный порядок и не вернут свергнутого президента страны Мохамеда Базума к власти.

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