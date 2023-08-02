В Киеве и нескольких областях Украины произошли взрывы

В Киеве и Киевской области слышны взрывы. Об этом сообщили в местной военной администрации.

Кроме того, взрывы прогремели под Одессой. Отмечается, что есть прилеты на юге области.

Глава военной администрации Киева Сергей Попко подтвердил работу системы противовоздушной обороны (ПВО) в городе и области. Он призвал жителей столицы не покидать укрытия до отбоя воздушной тревоги.

Министерство обороны РФ не давало комментариев по этому поводу.

Накануне украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области. В регионе активизировалась система экстренного оповещения.

29 июля сообщалось о взрывах в Запорожье. Тогда же в Запорожской области несколько раз объявляли воздушную тревогу.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам инфраструктуры Украины с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.