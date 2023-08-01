Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области

Взрывы слышны в Харьковской области, сообщает 1 августа украинское издание «Страна.ua».

«Сообщают о взрывах в Харьковской области», — говорится в сообщении издания в Telegram-канале.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в области была объявлена в 22:45.

Министерство обороны РФ на данный момент информацию не прокомментировало.

Днем ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Купянске Харьковской области. На территории области, отмечалось, была объявлена воздушная тревога.

Кроме того, в этот день сообщалось, что взрывы прозвучали в Кривом Роге Днепропетровской области. Также в Кировоградской области была объявлена воздушная тревога. Отмечалось, что складские помещения в Харькове, где ночью произошли взрывы, повреждены из-за пожара.

31 июля мэр Харькова Игорь Терехов заявил о пожаре после взрывов в городе. Он сказал, что повреждены нежилые помещения.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.