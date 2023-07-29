На Украине сообщили о взрыве в Запорожье

Звук взрыва раздался в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом 29 июля сообщает Telegram-канал «Общественное».

«В Запорожье слышен звук взрыва», — говорится в сообщении.

Подробностей и информации о пострадавших нет.

Ранее в течение дня в Запорожской области несколько раз объявляли воздушную тревогу.

Министерство обороны РФ не комментировало данную информацию.

Накануне в Запорожье также прогремело несколько взрывов.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских националистов.