Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Сальдо заявил о попытке удара ВСУ по железной дороге между Херсонской областью и Крымом
Мир
Подоляк обвинил западные СМИ в подрыве планов ВСУ
Общество
Путин по видеосвязи встретился с награжденными орденом «Родительская слава» семьями
Мир
Путин заявил о большом потенциале торгового сотрудничества РФ с Гвинеей-Бисау
Общество
Путин примет главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге
Мир
Россия откроет закрытое в 1992 году посольство в Буркина-Фасо
Мир
Глава МИД Турции заявил о смещении центра мировой политики на восток
Армия
Российский вертолет «Аллигатор» уничтожил подразделение ВСУ под Запорожьем
Мир
Устроивший взрыв в суде Киева мужчина сделал бомбы в камере СИЗО
Происшествия
Более 60 человек отравились в детском лагере на Алтае
Спорт
Шведская пловчиха Шестрем установила новый мировой рекорд на дистанции 50 м
Общество
Ветер повалил более 40 деревьев в Нижнем Новгороде
Мир
Немецкий писатель Мартин Вальзер скончался на 97-м году жизни

На Украине сообщили о взрыве в Запорожье

0
Фото: Global Look Press/Mykola Miakshykov
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Звук взрыва раздался в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом 29 июля сообщает Telegram-канал «Общественное».

«В Запорожье слышен звук взрыва», — говорится в сообщении.

Подробностей и информации о пострадавших нет.

Ранее в течение дня в Запорожской области несколько раз объявляли воздушную тревогу.

Министерство обороны РФ не комментировало данную информацию.

Накануне в Запорожье также прогремело несколько взрывов.

Нормальное отражение: ПВО России отбила украинские ракетные атаки
Целями были Керченский мост и военные аэродромы в Ростовской и в Калужской областях

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских националистов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023