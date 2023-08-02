Киевская администрация заявила о срабатывании системы ПВО в регионе

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Киеве и Киевской области. Об этом в среду, 2 августа, заявил глава военной администрации города Сергей Попко.

Он призвал жителей столицы не покидать укрытия до отбоя воздушной тревоги.

Министерство обороны РФ не давало комментариев по этому поводу.

Накануне вечером сообщалось о взрывах в Харьковской области. В регионе активизировалась система экстренного оповещения.

31 июля украинские СМИ писали о взрывах в Купянске Харьковской области.

Кроме того, в этот день появилась информация о том, что взрывы прозвучали в Кривом Роге Днепропетровской области. Также в Кировоградской области была объявлена воздушная тревога. Отмечалось, что складские помещения в Харькове, где ночью произошли взрывы, были повреждены из-за пожара.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам инфраструктуры Украины с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.