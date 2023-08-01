Число носителей различных форм анемии выросло на 420 млн человек

Более 1,92 млрд человек в мире страдают от различных форм анемии. По данным ученых, число носителей заболевания выросло на 420 млн человек по сравнению с 1990 годом. При этом ситуация в мире улучшилась почти на 4% за счет уменьшения доли носителей болезни, передает телеканал «Известия». Больше половины случаев развития анемии связаны с нехваткой железа в пище. В основном от малокровия страдают жители Западной и Центральной Африки, а также Южной Азии. В России показатель снизился с 18% в 1990 году до 15% в 2021 году.

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