Конфликт интересный

На этой неделе пришли любопытные новости из Северной Америки о затянувшемся деле, связанном с контрактной ситуацией вратаря сборной России Ивана Федотова в НХЛ. После того как он принял участие в организованной ЦСКА пресс-конференции, прошло три недели, и всё это время стороны сохраняли молчание. Сейчас североамериканский агент игрока, очень влиятельный специалист в своем деле Джей Пи Бэрри выпустил заявление, сославшись на позицию самого Федотова. Общий посыл таков: вратарь как можно быстрее хочет разрешения дела, чтобы возобновить карьеру.

Понятно, что договориться сторонам, если серьезный разговор был, пока не удалось, а сам игрок, похоже, не сильно огорчится, если ему придется ехать в «Филадельфию». Заяви Федотов, что не хочет иметь дела с «Флайерс» и готов играть только в ЦСКА, уверен, всё бы обошлось гораздо спокойнее. Насильно, как известно, мил не будешь. Однако этого не случилось.

В нынешней ситуации, когда обе стороны в публичном пространстве сознательно отделываются ничего не значащими фразами, сложно поверить, что всё обойдется гладко. Хотя решение, при котором каждая из сторон сохранит свое лицо, было бы идеальным. Возможно, промедление в деле Федотова связано именно с поиском такого выхода. Но прямо сейчас история по-прежнему смотрится странно.

Месяц назад вероятность продолжения карьеры Федотова в составе «Филадельфии» можно было оценивать как очень высокую. Клуб, который испытывал проблемы во вратарской линии на протяжении последнего времени, был серьезно заинтересован в Иване. Если бы он не был нужен «Летчикам» и сам не хотел играть за океаном, то вопрос давно следовало закрыть. Первые комментарии вице-комиссионера НХЛ Билла Дэйли и одновременно молчание «Флайерс» допускали неоднозначность ситуации.

Получается, что спор между двумя клубами и двумя лигами теперь будет решать ИИХФ. Раз разбирательство дошло до Международной федерации хоккея, то присутствует как минимум скрытый конфликт. Президент ИИХФ Люк Тардиф не сказал ничего конкретного, если не считать дежурной фразы о «полном сотрудничестве сторон» как обязательной составляющей для скорейшего вынесения вердикта. Юридический департамент Международной федерации возглавляет заместитель генерального секретаря ИИХФ американка Эшли Элерт. И кажется, все понимают, какое она может вынести решение в нынешней геополитической ситуации.

«Филадельфия» и НХЛ считают, что контракт Федотова с «Флайерс», который он не мог исполнять из-за службы в армии, должен быть перенесен на предстоящий сезон. Даже если юристы, представляющие интересы ЦСКА, уверены на 100% в справедливости своих аргументов, это ничего не значит. В более спокойные в политическом отношении времена КХЛ еще могла защитить свои интересы.

Например, в 2012 году две лиги разобрались с делом Николая Прохоркина. Тогда еще юный форвард уехал в «Лос-Анджелес» и сыграл восемь матчей в АХЛ, прежде чем вернулся обратно в ЦСКА. Точнее, его вернули, признав его контракт с армейским клубом легитимными. Есть обоснованные сомнения относительно того, что НХЛ сейчас решила выиграть дело нахрапом, не имея за душой своих доказательств. Это достаточно консервативная организация, которая долго раскачивается, но если она всерьез собралась драться за свои интересы, то придет на разборку не с голыми руками. Проигрыш в нынешних обстоятельствах будет для русской стороны двойным ударом.

Автор — обозреватель «Спорт-Экспресса»

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