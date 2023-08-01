В АТОР заявили о работе безвизового режима с Китаем лишь в одну сторону

Туристический групповой обмен между Россией и Китаем по соглашению о безвизовом режиме пока заработал только в одну сторону — из России в Китай, сообщается 1 августа на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как отметили в АТОР, группы из КНР в РФ отправятся позже, поскольку на данный момент не проработана нормативная база для начала такого обмена.

«Как пояснили в Минэкономразвития, Китай сначала хочет направить «тестовую группу» 10 августа и только затем дать зеленый свет своему бизнесу на групповые безвизовые поездки граждан КНР в Россию», — сказано в сообщении.

Вместе с тем групповой безвизовый режим между РФ и КНР не действует для самостоятельных туристов, а также граждан, которые хотят посетить страну не с туристическими целями. Также старт безвизового режима не снимет визовые барьеры и для туроператоров. Необходимо будет сформировать, подать и согласовать групповые списки.

В АТОР указали на то, что нормативная база по реализации данного соглашения до сих пор не готова. Так, большинство вопросов в организации процесса реализации соглашения передается региональным органам власти. При этом они сами пока не знают, как работать в рамках этого соглашения, и ожидают инструкцию от федеральных органов власти.

«Пока что, несмотря на сообщение о «возобновлении безвизового режима для туристических групп», фактический обмен туристами так и не начался», — добавили в ассоциации.

Предполагается, что туристический безвиз начнется только после устранения всех неточностей, заключили в АТОР.

В этот день Минэк сообщил о получении подтверждения от Китая, что с 1 августа страна готова принимать российские туристические группы без виз.

26 июля директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко отметил, что запуск безвизового туристического обмена между Россией и Китаем выгоден для РФ, поскольку это должно положительно сказаться на экономике страны.

26 мая президент РФ Владимир Путин рассказал, что он обсудил с министром иностранных дел Сергеем Лавровым вопрос упрощения визового режима или отмены виз для ряда стран.