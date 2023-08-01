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Google обязали разместить приложение «Столото» в Google Play по решению суда

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Арбитражный апелляционный суд Москвы обязал Google разместить в сервисе Google Play официальное мобильное приложение «Столото», сообщили в пресс-службе крупнейшего распространителя гослотерей. Апелляционная инстанция оставила в силе это решение без изменений, отказав в удовлетворении апелляционных жалоб Google. В случае невыполнения решения суда Google придется выплачивать крупную неустойку.

С 2021 года Google неоднократно отказывал размещать официальное приложение распространителя гослотерей в Google Play, ссылаясь на внутреннюю политику компании, рассказали в «Столото». Однако операторы и распространители лотерей из других стран, имеющие официальную государственную аккредитацию, с подобными ограничениями не сталкиваются. На сегодня в Google Play размещены лотерейные приложения аккредитованных организаций из Австрии, Бельгии, Дании, Финляндии, Германии, Норвегии, Румынии, Испании, Швеции и других стран. При этом на платформе Google Play в России активно распространяются пиратские приложения, имитирующие российские государственные лотереи под брендом «Столото», из-за чего пользователи нередко становятся жертвами мошеннических действий. Принятое судебное решение поможет оградить пользователей от опасности, считают представители «Столото».

«Мы приветствуем вынесенное в нашу пользу постановление суда апелляционной инстанции. Для крупнейшего распространителя всероссийских государственных лотерей „Столото“ важно обеспечить доступ участников лотерей именно к официальному мобильному приложению на всех площадках, так как это гарантирует безопасность пользователей, которая является одним из важнейших приоритетов деятельности компании», — заявила заместитель генерального директора S8 Capital (в который входит «Столото») Екатерина Тутон.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые «Столото» (входит в многопрофильный холдинг S8 Capital Армена Саркисяна), являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян.

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